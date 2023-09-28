كيف تتخلص من الأفكار السلبية المصاحبة للاكتئاب؟

يعاني مريض الاكتئاب من بعض الأفكار السلبية والنظرة السوداوية للحياة والميول الانتحارية .. ووفقا لما جاء في موقع betterhealth نعرض لكم كيفية تخطى الأفكار السلبية عند المعاناة من الاكتئاب.



الأفكار السلبية والاكتئاب

القلق أو التفكير السلبي أمر شائع لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب ويؤثر هذا على قدرتك في التركيز على التحسن ويجعلك أكثر عرضة للمشاعر غير الصحية.

تتضمن النصائح التي تساعدك على التحكم في القلق وتقليل التفكير السلبي والاكتئاب ما يلي:

اكتب ما يقلقك: قم بمراجعة كل المخاوف وفكر في مدى واقعية أفكارك السلبية واستكشاف الأفكار والتفسيرات البديلة.

حاول ألا تركز على الأشياء التي لا يمكنك تغييرها.

التركيز على الحاضر وتقبل أفكارك دون التفاعل معها بشكل فعال.

اكتب مشاكلك وحلول العصف الذهني. قم بتدوين إيجابيات وسلبيات كل خيار واختر الخيار الذي يبدو الأفضل.

راجع ما إذا كنت قد نجحت في التغلب على المشكلة.

تجنب اتخاذ قرارات مهمة بشأن حياتك في هذا الوقت.