العملات الأجنبية تواصل الانخفاض في مصر

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات الأسبوع.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل التعاملات.



أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة،مسجلا نحو 32.31جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع مقابل 32.92جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 31 قرشا.

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 37.28 جنيه للشراء و 37.53 جنيه للبيع مقابل 37.92 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 39 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.42 جنيه للشراء 33.71جنيه للبيع منخفضا بقيمة 42 قرشا مقارنة الأحد الماضي.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 32.32 جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 37.30 جنيه للشراء و 37.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 33.44 جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع

أسعار العملات فى البنك المركزي



واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.52 جنيه للشراء و32.67جنيه للبيع مقارنة 32.98 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 31 قروش.

انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم لنحو 37.41 جنيه للشراء و37.59 جنيه للبيع مقارنة 37.89جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 30 قروش.

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 33.57جنيه للشراء و33.72جنيه للبيع..



