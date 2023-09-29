رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يهم الكثير خاصة بعد توقيع اتفاقية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي علي مبادلة العملات بين البلدين والذي من شأنه يخفف الضغط على الجنيه ، ويقلل الطلب على العملة الأمريكية.

مبادلة العملات بالسعر الرسمي

ووقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي أمس ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه مصري للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

الدولار

وجرت المبادلة تمت علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء، وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

11 مليار دولار

ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن الاتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار، ويساهم في حلحلة أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، فيعتبر محل بحث كثيرا، فتراجع ليبدأ اليوم من 38 جنيها بعد نحو 42 و43 جنيهًا، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، وتفاق مصر مع الإمارات.

قرار البنك المركزي

ويوم الخميس 21 سبتمبر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.75%.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار

قفز سعر الدولار عالميًا؛، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 106.18 نقطة بحلول الساعة 01:59 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.55 أمس الاول ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.