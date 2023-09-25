عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

الدولار 
الدولار 

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يهم الكثير بعد  قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار رسميا.

موضوعات متعلقة:

استقرار لمدة 6 أشهر.. تعرف علي أسعار الدولار في مصر اليوم

التعامل بالعملات المحلية.. بريكس توجه ضربة قوية لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

رسميا .. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

قرار البنك المركزي

الدولار

ويوم الخميس الماضي 21 سبتمبر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.75%.

سعر الدولار في السوق السوداء

أما عن  سعر الدولار في السوق السوداء، فيعتبر محل بحث كثيرا، فتراجع ليبدأ اليوم من39.75 جنيه بعد نحو 42 و43 جنيهًا، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار 

تراجع سعر الدولار عالميًا؛، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 105.55 نقطة بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.61 أمس ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.

الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار بالسوق السوداء سعر الدولار بالبنك المركزى سعر الدولار اليوم البنك الأهلي سعر الدولار اليوم بنك مصر أعلى سعر للدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

لأصحاب المعاشات .. آخر كلام حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك.. والمحكمة تصدر أسبابها

موضوعات متعلقة

استقرار لمدة 6 أشهر.. تعرف علي أسعار الدولار في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية.. استقرار الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

عملة دولة عربية تسجل تراجعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد تطبيق قرار الحكومة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

ترشيحاتنا

رفضوا حمل السلاح.. الجيش البريطاني يستعد للانتشار بدلا من قوات الشرطة

غرامة كهربا.. فاروق جعفر يزف خبرا سارا للأهلي حال فوزه برئاسة الزمالك

الحكومة الأرمينية تكشف عدد الأشخاص القادمين من كاراباخ حتى الآن

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25_9_ 2023

55 عاما على إنقاذ معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. تفاصيل

دفع رباعي .. سعر ومواصفات سوبارو XV الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ