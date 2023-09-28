مفاجأة في أسعار الدولار عالميا

استقر الدولار عند أعلى مستوى له في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات اليوم الخميس، مبقيًا الين قرب منطقة قد تستدعي تدخل السلطات لدعمه.

جاء ذلك وسط تقييم المستثمرين لأثر بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتصريحات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وحافظ مؤشر الدولار على استقراره عند 106.70 ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه أمس وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر الماضي.



وتراجع الين عن أدنى مستوى جديد له في 11 شهرًا الذي وصل إليه أمس عند 149.71، لكنه ظل قريبًا من عتبة 150 لكل دولار، بينما هبط في أحدث تداول 0.2 في المئة إلى 149.38 ين لكل دولار.



وظل لليورو مستقرا إلى حد كبير لكنه بقي فوق أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.04880 دولار.