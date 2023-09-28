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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط من أعلى مستوى بـ10 أشهر.. انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عشرة أشهر، اليوم الخميس، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.41٪ خلال اليوم إلى 106.21، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ويبتعد قليلاً عن أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 106.84 الذي سجله أمس الأربعاء.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي لدى بنك يو بي إس في نيويورك: “الدولار في هذه البيئة يستفيد من ارتفاع العائدات وكذلك من زيادة الشعور بالقلق إزاء المخاطرة.. العوائد العالمية آخذة في الارتفاع، ولكن مع تفوق الاقتصاد الأمريكي على الدولار الأمريكي، لا يزال يبدو جذابا”.

وبلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.688%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

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وانتعش اليورو 0.51% خلال اليوم إلى 1.0554 دولار اليوم الخميس، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في يناير عند 1.0482 دولار، والذي إذا تم كسره فسيكون أدنى مستوى له منذ ديسمبر.

الدولار الدولار الأمريكى

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