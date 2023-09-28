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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ثبات الدولار عالميا عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع استمرار مخاوف الفائدة

صدى البلد

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.
              
وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14% إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3% وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.
              
وتراجع الإسترليني 0.09% إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق .

ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز 4%، وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.30.
              


ارتفاع عوائد السندات

 

وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهرا عند 149.185 اول أمس الثلاثاء.
              
ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 ين لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.
              
وتراجع الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.6385 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.5931 دولار.

اسعار الفائدة الإسترليني أسعار الفائد الخزانة السلطات اليابانية الدولار

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