عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب مع ‏ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار وسط توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفدرالي ‏أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏


ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1900.17 دولار للأوقية، في حين ‏نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1919.00 دولار للأوقية.‏


وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن ‏بقاء التضخم فوق هدف الفدرالي البالغ 2٪ لا يزال يمثل خطرًا أكبر من سياسة ‏الفدرالي المتشددة التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.‏


ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي يتم ‏تسعيره بالدولار.‏


وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر تقريبًا، في حين ارتفعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.‏


وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس ‏التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، المقرر صدوره غدا الجمعة  لقياس ‏مسار سعر الفائدة.‏

أسعار الذهب ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع الدولار أسعار الذهب استهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

وزير التعليم : الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف مناهج الإعدادية الجديدة

لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

وزير التعليم يعلن إجراءات رفع العبء عن الأسر في العام الدراسي الجديد

600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

الهدف رقم 1600 باستاد القاهرة.. حسين الشحات نينجا الأهلي يتساوى مع بركات والحاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

تكريم الفنانين|شاهد.. 25 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13

فيديو

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ