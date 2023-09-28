الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار وسط توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1900.17 دولار للأوقية، في حين نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1919.00 دولار للأوقية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن بقاء التضخم فوق هدف الفدرالي البالغ 2٪ لا يزال يمثل خطرًا أكبر من سياسة الفدرالي المتشددة التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي يتم تسعيره بالدولار.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر تقريبًا، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.
وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، المقرر صدوره غدا الجمعة لقياس مسار سعر الفائدة.