الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب مع ‏ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار وسط توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفدرالي ‏أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1900.17 دولار للأوقية، في حين ‏نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1919.00 دولار للأوقية.‏



وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن ‏بقاء التضخم فوق هدف الفدرالي البالغ 2٪ لا يزال يمثل خطرًا أكبر من سياسة ‏الفدرالي المتشددة التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.‏



ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي يتم ‏تسعيره بالدولار.‏



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر تقريبًا، في حين ارتفعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.‏



وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس ‏التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، المقرر صدوره غدا الجمعة لقياس ‏مسار سعر الفائدة.‏