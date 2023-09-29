مستقبل وطن بكرموز ينظم ندوة حول مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي

نظمت أمانة المرأة بقسم كرموز، ندوة حول دور المرأة المحوري، وأهمية مشاركتها في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى عرض مكتسبات المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمية تأثير المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية لزيادة دخل الأسرة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وكانت ورشة العمل تهدف لتدريب الأهالي على صناعة المشغولات اليدوية والرسم على الاطباق والزجاج والخشب.

وذلك بحضور عزيزة سعدون، أمينة المرأة بالمحافظة، وشريف عرابي، أمين القسم، وأمينة رأفت، تضامن غرب، وهبة نجيب، أمينة المرأة بالقسم، وفضيلة الشيخ، حسين الصفتي، إمام وخطيب مسجد، والأمناء النوعيين وأعضاء هيئة المكتب.