أحد أبطال أكتوبر: صفعت جنديا إسرائيليا بالقلم وقابلته بعدها بـ 26 سنة

روى الرقيب أول عز الدين أبوطالب، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، كواليس مشاركته في حرب أكتوبر.

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامجه “ الشاهد ” المذاع على قناة “ اكسترا نيوز”، :" الإصرار والعزيمة في تنفيذ الأهداف، وعدم اليأس أحد أهم أسباب تحقيق النصر في 1973".

وتابع عز الدين أبو طالب:" كان فيه عسكري إسرائيلي ضربته بالقلم وقت تحديد الأمم المتحدة للأرض في الإسماعيلية اللي كانت بيننا، والصدفة خلتني قابلته بعد 26 سنة، عندما كنت في الخارجية واشتغلت في المطار، والطائرة الإسرائيلية كانت بتيجي الأربعاء، وكانت مهمتي انزل الصالة لحل مشاكل الدبلوماسيينن".

واستطرد: “وانا واقف لقيت واحد بيسلم عليا، وعرفته رغم مرور السنين، ولكني أنكرت معرفتي به وكان الكلام ده في 2003 ورفضت أسلم عليه وقتها، ولما قالي كلمة الإسماعيلية عشان يفكرني بنفسه بعدها سيبته ومشيت، وغيرت ميعاد ورديتي خليتها الثلاثاء بدل الأربعاء”.