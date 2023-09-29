عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرقيب أبو طالب: دمرنا جزءا كبيرا من قوات العدو أيام حرب أكتوبر

أحد أبطال أكتوبر
أحد أبطال أكتوبر

أكد الرقيب أول عز الدين أبوطالب، أحد أبطال أكتوبر، إنه تم تدمير جزء كبير من قوات العدو أيام حرب أكتوبر.

 

أحد أبطال أكتوبر: شعارنا كان النصر أو الشهادة

العريف أبو العباس: رفضنا الإفطار في حرب أكتوبر رغم صدور فتوى تبيحه

 

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”،:" شارون كان يصرخ "أغيثوني  من ضابط المظلات المجنون.. ضابط برتبة نقيب يسمى عبدالرؤوف حلمي أوقف تقدمي تجاه الإسماعيلية"، معقبًا: "هذا نص ما قاله شارون". 

            

وأضاف:" رئيس الأركان الإسرائيلي صرّح بعد ذلك بقوله "عرفنا حجم المعارك عندما صادمنا قوات المظلات المصرية"، معقباً: "كنا نقف كحائط صد بحيث لا يتقدموا ناحية الإسماعيلية". 

 

وتابع:"السرية التي أتبعها وصلت إلى مطار الدفرسوار، وتمركزنا خارج سور مطار الدفرسوار ، وكان بحوزتي جهاز إضاءة ليلي اسمه (SS20) حيث يعمل على كشف المنطقة أمامي، وأخذت معي زميل بتعليمات من قائد السرية، وقصفنا سلك السور، ومن ثم تحركنا داخل السور، حيث تحركنا حوالي 500 متر زحفًا ، وكان المطار عتمة".

 

وأكمل عز الدين أبو طالب:" من خلال جهاز الإضاءة اكتشفنا أنه يوجد لا يقل عن فرقتين مدرعتين إسرائيليتين  ولواء مظلات متمركزين داخل مطار الدفرسوار، وقد عدنا وأبلغنا هذه المعلومات لقائد السرية الذي بدوره أبلغ قائد الكتيبة والذي أبلغ القيادة العامة للقوات المسلحة لإعادة تقييم الموقف من أجل التعامل معه".

أبو طالب أكتوبر حرب اكتوبر نصر اكتوبر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

ترشيحاتنا

بركات يكشف ملامح التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج

بوليتيكو : صبر الدول الغربية تجاه أوكرانيا بدأ ينفد

الصلاة على النبي أم قيام الليل.. أيهما أفضل في ليلة الجمعة؟

الجيش والإطفاء يحاولون إنقاذ المواطنين من عاصفة كارثية تضرب اليونان

القومي للمرأة ينعى الفنانة نجاح سلام: رحلت عاشقة مصر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. 5702 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ