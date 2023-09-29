الرقيب أبو طالب: دمرنا جزءا كبيرا من قوات العدو أيام حرب أكتوبر

أكد الرقيب أول عز الدين أبوطالب، أحد أبطال أكتوبر، إنه تم تدمير جزء كبير من قوات العدو أيام حرب أكتوبر.

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”،:" شارون كان يصرخ "أغيثوني من ضابط المظلات المجنون.. ضابط برتبة نقيب يسمى عبدالرؤوف حلمي أوقف تقدمي تجاه الإسماعيلية"، معقبًا: "هذا نص ما قاله شارون".

وأضاف:" رئيس الأركان الإسرائيلي صرّح بعد ذلك بقوله "عرفنا حجم المعارك عندما صادمنا قوات المظلات المصرية"، معقباً: "كنا نقف كحائط صد بحيث لا يتقدموا ناحية الإسماعيلية".

وتابع:"السرية التي أتبعها وصلت إلى مطار الدفرسوار، وتمركزنا خارج سور مطار الدفرسوار ، وكان بحوزتي جهاز إضاءة ليلي اسمه (SS20) حيث يعمل على كشف المنطقة أمامي، وأخذت معي زميل بتعليمات من قائد السرية، وقصفنا سلك السور، ومن ثم تحركنا داخل السور، حيث تحركنا حوالي 500 متر زحفًا ، وكان المطار عتمة".

وأكمل عز الدين أبو طالب:" من خلال جهاز الإضاءة اكتشفنا أنه يوجد لا يقل عن فرقتين مدرعتين إسرائيليتين ولواء مظلات متمركزين داخل مطار الدفرسوار، وقد عدنا وأبلغنا هذه المعلومات لقائد السرية الذي بدوره أبلغ قائد الكتيبة والذي أبلغ القيادة العامة للقوات المسلحة لإعادة تقييم الموقف من أجل التعامل معه".