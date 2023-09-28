عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: سعد الدين الشاذلي كان يرفع من روحنا المعنوية أثناء التدريب

عز الدين أبو طالب
عز الدين أبو طالب أحد أبطال أكتوبر

أكد الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، أنه بعد عام 1967 كانت المعنويات منخفضة، وكان الفريق سعد الدين الشاذلي يزورنا لرفع روحنا المعنوية ويخطب فينا لتحفيزنا.

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتنا كانت الإسقاط خلف خطوط العدو

طفرة باللوجستيات.. دور بارز لميناء أكتوبر الجاف في تسهيل حركة الواردات والصادرات

 

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز  ببرنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز” :" تدريبات القوات المسلحة في الفترة التي أعقبت حرب 1967 وسبقت انتصار أكتوبر 1973 كانت "جو معركة"".

وأضاف أبو طالب: "كنا ننفذ إسقاطا على هذه المناطق حتى نعطل احتياطي العدو القادم من الخلف حتى إتمام العبور ونصب الكباري، وبالتالي، فقد كان جو التدريبات كأننا في معركة، تم استخدام الذخيرة الحية والمدفعية وشارك أكثر من سلاح مشترك في التدريب".

وتابع بطل حرب أكتوبر: "في هذه الفترة، كانت المعيشة جيدة، ولكن في مشاريع التدريب التي كنا ننفذها كنا نظل في الجبل، وكان التدريب في المشاريع معظمه تعيين جاف: "كنا نحصل على علبة بسكويت وحصلنا على معلبات أيضا".

أكتوبر نصر اكتوبر حرب اكتوبر الشاهد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات.. وانخفاض كبير في أسعار الذهب|أخبار التوك شو

أخبار التعليم.. رضا حجازي: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية هذا العام.. وأول تعليق لـ آثار القاهرة بعد مصرع موظفة الكلية بإطلاق الرصاص من زميلها

مفاجأة ..سلمى الشيمي استهدفت شباب مصر بهذه الطريقة

أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر.. صور

217 مكتب شهر عقارى يعملون غدا.. توثق تأييدات مرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا المهاجرين في البحر المتوسط خلال 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ