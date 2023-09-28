أحد أبطال أكتوبر: سعد الدين الشاذلي كان يرفع من روحنا المعنوية أثناء التدريب

أكد الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، أنه بعد عام 1967 كانت المعنويات منخفضة، وكان الفريق سعد الدين الشاذلي يزورنا لرفع روحنا المعنوية ويخطب فينا لتحفيزنا.

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز” :" تدريبات القوات المسلحة في الفترة التي أعقبت حرب 1967 وسبقت انتصار أكتوبر 1973 كانت "جو معركة"".

وأضاف أبو طالب: "كنا ننفذ إسقاطا على هذه المناطق حتى نعطل احتياطي العدو القادم من الخلف حتى إتمام العبور ونصب الكباري، وبالتالي، فقد كان جو التدريبات كأننا في معركة، تم استخدام الذخيرة الحية والمدفعية وشارك أكثر من سلاح مشترك في التدريب".

وتابع بطل حرب أكتوبر: "في هذه الفترة، كانت المعيشة جيدة، ولكن في مشاريع التدريب التي كنا ننفذها كنا نظل في الجبل، وكان التدريب في المشاريع معظمه تعيين جاف: "كنا نحصل على علبة بسكويت وحصلنا على معلبات أيضا".