أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتنا كانت الإسقاط خلف خطوط العدو

كشف الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، تفاصيل التحاقه بالقوات المسلحة قبل حرب أكتوبر.

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: "التحقت بالقوات المسلحة في نوفمبر 1969، وكنا في فترة حرب الاستنزاف".

وأضاف عز الدين أبو طالب: "حصلت على فرقة 149، ثم انتقلت إلى المظلات وحصلت على الفرقة 130 ثم ذهب إلى الكتيبة 25 مظلات في عام 1971".

وتابع عز الدين أبو طالب: "كنت معلما في مركز تدريب الصاعقة ولم أشارك في حرب الاستنزاف، وكانت الكتيبة 25 مظلات في لواء جرى تشكيله حديثا وهو اللواء 150 إبرار جوي مهمته الإسقاط خلف خطوط العدو، وتدربنا عليها حتى عام 1973".

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر قمنا بعمل مشاريع تدريب بالإسقاط بالمظلات وعملنا مشاريع تدريب بالإبرار بالهليوكوبتر، بالإضافة إلى مشاريع تدريب بالذخيرة الحية وأخرى بالذخيرة الصوتية وكان يحضرها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان الجو العام جو معركة".