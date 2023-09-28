عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتنا كانت الإسقاط خلف خطوط العدو

أحد أبطال حرب أكتوبر
أحد أبطال حرب أكتوبر

كشف الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، تفاصيل التحاقه بالقوات المسلحة قبل حرب أكتوبر.

 

العريف أبو العباس: رفضنا الإفطار في حرب أكتوبر رغم صدور فتوى تبيحه

العريف أبو العباس: استُدعيت للجيش قبل حرب أكتوبر بأربعة أيام

 

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: "التحقت بالقوات المسلحة في نوفمبر 1969، وكنا في فترة حرب الاستنزاف".

 

وأضاف عز الدين أبو طالب: "حصلت على فرقة 149، ثم انتقلت إلى المظلات وحصلت على الفرقة 130 ثم ذهب إلى الكتيبة 25 مظلات في عام 1971".

 

وتابع عز الدين أبو طالب: "كنت معلما في مركز تدريب الصاعقة ولم أشارك في حرب الاستنزاف، وكانت الكتيبة 25 مظلات في لواء جرى تشكيله حديثا وهو اللواء 150 إبرار جوي مهمته الإسقاط خلف خطوط العدو، وتدربنا عليها حتى عام 1973".

 

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر قمنا بعمل مشاريع تدريب بالإسقاط بالمظلات وعملنا مشاريع تدريب بالإبرار بالهليوكوبتر، بالإضافة إلى مشاريع تدريب بالذخيرة الحية وأخرى بالذخيرة الصوتية وكان يحضرها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان الجو العام جو معركة".

أكتوبر حرب اكتوبر نصر اكتوبر الشاهد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات.. وانخفاض كبير في أسعار الذهب|أخبار التوك شو

أخبار التعليم.. رضا حجازي: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية هذا العام.. وأول تعليق لـ آثار القاهرة بعد مصرع موظفة الكلية بإطلاق الرصاص من زميلها

مفاجأة ..سلمى الشيمي استهدفت شباب مصر بهذه الطريقة

أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر.. صور

217 مكتب شهر عقارى يعملون غدا.. توثق تأييدات مرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا المهاجرين في البحر المتوسط خلال 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ