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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العريف أبو العباس: استُدعيت للجيش قبل حرب أكتوبر بأربعة أيام

العريف عباس محمد
العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة أبو عطوة

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه قبل يوم 6 أكتوبر 1973 بأربعة أيام حصلت المجموعة كلها على إجازة.


وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "منظر القطارات وهي تحمل العساكر كان جزءً من الخداع ولم نكن نعرف وقتها".


وتابع: "كان لدينا تخيلات تقترب وتبتعد منا بخصوص الحرب، نزلنا الإجازة وجالي استدعاء قبل الحرب بثلاثة أيام يوم 4 أكتوبر".

 

الكتائب أدت مهمتها بنجاح


واستكمل: "والدي قلق بسبب الاستدعاء وجاء يطمئن عليّ وشعر أن هناك شيء ثم ذهب، ويوم 6 أكتوبر الساعة السادسة صباحًا مرّ علينا الطيران الثقيل ووقتها شعرنا بأن هناك حرب".
وواصل: "كتيبتي تحركت في نفس اليوم مساءً إلى المطار لدعم باقي الكتائب وبيتنا في المطار وقالوا لنا إن الكتائب أدت مهمتها بنجاح وانتظرنا دورنا ورجعنا لمنطقة الهرم مجددًا، وكنت زعلان جدًا إن مش هشارك".

العريف عباس محمد أبو العباس حرب اكتوبر القطارات الحرب الاستدعاء

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