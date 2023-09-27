العريف أبو العباس: شقيق عبد الناصر كان معي في فرقة الصاعقة

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه التحق بالقوات المسلحة يوم 15 نوفمبر سنة 1969 بمنطقة تجنيد مصطفى كامل بالإسكندرية.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "تجنيدي كان في الدفاع الجوي ثم جئت إلى حلمية الزيتون واختاروني ضمن مدرسة الصاعقة في انشاص".



وتابع: "حضرنا الفرقة 149 صاعقة من نهاية ديسمبر 1969 حتى مارس 1970 وكان معي شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واسمه طارق عبد الناصر حسين".

مدرسة الصاعقة

وأشار إلى أن كان لا يوجد أي فرق في المعاملة بينهم وبين شقيق رئيس الجمهورية، متابعًا: "كلنا كنا فدائيين ونتدرب سويًا في مدرسة الصاعقة لمدة 3 أشهر".