عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكتوبر والجمهورية الجديدة | ندوة على هامش معرض دمنهور الكتاب

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ندوة بعنوان" أكتوبر والجمهورية الجديدة "ضمن الندوات المقامة على هامش معرض دمنهور السادس للكتاب بقاعة المؤتمرات والتى يحاضر فيها اللواء عادل العمدة ويدير اللقاء عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ.

نجاح قسم جراحة العمليات بالبحيرة في إصلاح تشوة بالقدم لطفل

لقاء رياضي في الألعاب الرياضية الفردية لجميع مراكز الشباب بالبحيرة

وتناولت الندوة الحديث عن حرب أكتوبر، تلك الملحمة الوطنية التي أثبتت للعالم أجمع أن مصر وأبناءها قادرة على صنع المستحيل، وأنها باقية وستظل باقية بجيشها الأبي وشعبها الأصيل العظيم.

وخلال كلمتها رحبت نائب محافظ البحيرة بالحضور وأشارت إلى أن معرض دمنهور السادس للكتاب، يأتى بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر العظيم.

كما أشارت إلى دور اللواء عادل العمدة فى بناء الأجيال الجديدة من الشباب،  ودعمه ومساندته لهم من خلال المناصب المختلفة التي توالها على مدار تاريخه والذى تعتبره قدوة لها، ولغيرها من أبناء الجيل الحالي.

ومن جانبه قال اللواء عادل العمدة، إن التاريخ يشهد على دور محافظة البحيرة في كل الحروب والانتصارات التي خاضتها مصر، لافتاً أن حرب أكتوبر كانت من المستحيل أن تتم، ولكن قدرة وقوة المصريين تحدت هذا المستحيل وأصبح انتصاراً يتحاكى عنه العالم عبر التاريخ.


مؤكدا على ضرورة أن نستلهم روح أكتوبر من أجل الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية واستمرارها، والوقوف ضد كل المغرضين بالدولة المصرية، واكد علي اهمية التثقيف السياسي للشباب ولكي نصل للجمهورية الجديدة، لابد من مساندة القيادة السياسية ودعمها بشكل كبير للوصول بقطار التنمية لأقصى درجة.
  
كما تناولت الندوة الحديث عن دور هيئة الكتاب في نشر المعرفة ورفع الوعي من خلال معارض الكتب التي تنظمها بشكل مستمر في محافظات الجمهورية، ويعد معرض دمنهور للكتاب المنعقد حاليا في مكتبة مصر العامة بدمنهور، إحدى منارات الفكر، يكرم الأديب والمبدع السيد إمام أحد أبناء محافظة البحيرة، الذي قدم الكثير للثقافة العربية.

وأكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الثقافة غذاء العقول، مؤكدة ضرورة  تواجد تلك الفاعليات بشكل مستمر، لرفع وعي الشباب عصب مصر في المستقبل وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة مع الحضور.

البحيرة أكتوبر والجمهورية الجديدة الدكتورة نهال بلبع القيادة السياسية عضو مجلس الشيوخ معرض دمنهور السادس للكتاب نشر المعرفة ورفع الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

لبنان .. النيران تلتهم مجمع شاليهات | وتحرك عاجل للدفاع المدني

انهيار فرنسي وأمريكي.. لوموند: الغرب يتراجع على الجبهتين السياسية والعسكرية

عمل نفسه واحدة سِت | ننشر أقوال المجني عليه بقضية الخاطفين الأربعة

لليوم الثالث.. أعضاء مستقبل وطن ومواطنو الشرقية بالآلاف أمام مكاتب الشهر العقاري|صـور

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك نتيجة استخدام حقنة مضاد حيوي واحدة؟

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ