لقاء رياضي في الألعاب الرياضية الفردية لجميع مراكز الشباب بالبحيرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة الادارة العامة لتنمية النشء، لقاء رياضي في الالعاب الرياضية الفردية لجميع مراكز شباب القري والمدن، باستاد دمنهور ومركز شباب مدينة دمنهور.

وقد استهدف اللقاء تنمية المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وشغل أوقات الفراغ وتقييم مستوى أداء فرق الهوايات الرياضية في الألعاب المختلفة .

حيث تعمل تلك اللقاءات الرياضيه للنشء، على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الرياضية، فممارسة الرياضة تساعد في بناء النشء، وتفعيل دورهم في المجتمع، بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة بشكل يومي، تساعد علي تقوية العضلات، تنشيط الدورة الدموية،و تحسين صحة الجهاز التنفسي، للحصول على جسم رشيق وقوي.

واكد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على أهمية تنفيذ مثل هذه اللقاءات والتي تستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء بمراكز الشباب على المستوى الرياضي .

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بالنشء لبناء جيل من القادة وتأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة .