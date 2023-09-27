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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 169 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط لحوم فاسدة بالبحيرة
ضبط لحوم فاسدة بالبحيرة

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت بتوجيه عدة ضربات لمعدومي الضمير من المتاجرين بقوت وصحة المواطنين.

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وقامت المديرية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار، بحملة تفتيش على أحد ثلاجات حفظ وتخزين وتجميد اللحوم والدواجن المجمدة، وأسفرت عن ضبط  69 طبق دجاح مجمد شيش دواجن وزن الطبق 1كجم  بإجمالى وزن 69 كجم عبوات أصلية مطبوع عليها بيانات انتاج مايو 2022 صلاحية عام أى أنها منتهية الصلاحية و 16 فص لحوم مجمدة بإجمالى وزن 100 كجم بدون أى بيانات مجهولة المصدر وغير محتفظة بخواصها الطبيعية.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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