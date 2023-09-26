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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة..ضبط 2000 لتر سولار داخل محطه تمويل غير مرخصة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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تموين البحيرة: ضبط مخبز جمع 1050 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز دمنهور وأبوحمص ورشيد أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار داخل محطه تمويل غير مرخصه قام أحد  الأشخاص  بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق 
أرباح غير مشروعه و محل لإمتناعه عن بيع سلعة السكر و 3 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة لضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة ارباح غير مشروعة الرقابة التموينية للإستهلاك الآدمى مديرية التموين والتجارة نائب محافظ البحيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين

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