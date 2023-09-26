تموين البحيرة..ضبط 2000 لتر سولار داخل محطه تمويل غير مرخصة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز دمنهور وأبوحمص ورشيد أسفرت عن ضبط 2000 لتر سولار داخل محطه تمويل غير مرخصه قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق

أرباح غير مشروعه و محل لإمتناعه عن بيع سلعة السكر و 3 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة لضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.