تموين البحيرة: ضبط مخبز جمع 1050 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط :

في مركز ايتاى البارود تم ضبط 68 كجم حلويات شرقية مجهولة المصدر ، وتم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و3 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية.

وفي حملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مخبز قام بتجميع 1050 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و 11مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط مخبز تصرف فى 66 شيكارة دقيق بلدى مدعم و6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات .

وفي مركز وادى النطرون تم ضبط 30 عبوة مبيدات زراعية و 10عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية و بدالين تموينين لتصرفهم فى سلع تموينية بمبلغ 17675 جنيه كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لانشطة تجارية مختلفة.

وفى مركز المحمودية تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر ذبح خارج المجازر الحكومية و محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.