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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه..نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الإعدادي الثانوي الأزهري

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الاعدادى الثانوى ال

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معهد محروس نوار الاعدادى الثانوى الازهرى بنين بقرية نديبة بمركز دمنهور، المقام بالجهود الذاتية على مساحة 10 قراريط ( 450م٢ مبنى إدارى ) بتكلفة إجمالية 7 ملايين و400 ألف  جنيه، وهو مكون من خمسة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ومكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلى ومعمل ومكتبة ودورات مياه ومن المقرر دخوله الخدمة هذا العام .

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وتفقدت نائب محافظ البحيرة أقسام وفصول وقاعات المعهد والذى يضم 17 فصلا دراسيا يحتوى على إجمالى (  100 مقعد ) ومعمل للعلوم ومعمل كمبيوتر يضم  10 أجهزة حاسب آلي.

نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الاعدادى الثانوى الازهرى 
نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الاعدادى الثانوى الازهرى 
نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الاعدادى الثانوى الازهرى 
نائب محافظ البحيرة تفتتح معهد محروس نوار الاعدادى الثانوى الازهرى 

وعقب الافتتاح شهدت نائب محافظ البحيرة  الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المؤتمرات والتى بدأت بتلاوة القرآن الكريم وكلمه للدكتورة نهال بلبع رحبت خلالها بالحضور ، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم إيماناً منه بأن العلم والمعرفة سبيل الأمة الأول للنهوض والتقدم .

كما أكدت على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع ، وكذا الاهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة  تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال .

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بدور المشاركة المجتمعية فى المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معربة عن سعادتها بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

حضر الافتتاح الدكتور منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الازهرية ، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وفضيلة الشيخ محمد السيد عبد الله - شيخ المعهد ، وعزت درويش مدير الإدارة التعليمية ووليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ  وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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