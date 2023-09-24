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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 26 تعديا على مساحة 3440م2 بنطاق 5 مراكز في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 26 حالة تعدٍ على مساحة 3440 م2  عبارة عن إزالة:

- 10 حالات تعدٍ بمساحة 1574 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وأسوار طولية وعرضية  وشدات خشبية بنطاق قرى الوفائية والمسين وطيبة بالدلنجات.

- 9 حالات تعدٍ بمساحة 1090 عبارة عن شدات خشبية وإيقاف أعمال مخالف بنطاق قرى محلة الأمير والساحل وادفينا بمركز رشيد.

- 4 حالات تعدٍ بمساحة 330 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار.

- حالتا تعدٍ بمساحة 326 م2 عبارة عن شدات خشبية وردم حفر بنطاق قرى فيشا وكوم النصر بالمحمودية.

- حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة  120 م2 بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 

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