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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2700 طن قمامة ومخلفات ومتابعة أعمال التشجير بالبحيرة

متابعة التشجير بالبحيرة
متابعة التشجير بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة على مدار اليوم أسفرت عن رفع  2700 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير.

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حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

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البحيرة.. رفع عدد من حالات إشغال الطريق بمركز ومدينة كوم حمادة

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الأمن منها وإعادة تدويرها من خلال نقلها من المحطات الوسيطة ومتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين

وخلال الحملات المستمرة لمتابعة تنسيق وزراعة الأشجار و تهذيب وقص الأشجار التي تحجب الرؤية على جوانب الطرق تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال رى الأشجار المزروعة وقص و سعف النخيل بمدخل المدينة لإضفاء المظهر الجمالى للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع.

وبمركز ومدينه إيتاى البارود تم متابعة أعمال رى الحدائق ونظافة وتقليم الأشجار للإرتقاء بالمظهر العام بمدخل المدينة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات أعمال التشجير من قص وتقليم  الأشجار و ري المزروعات بالميادين وبمداخل ومخارج المدينة.

وشددت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تنفيذ  حملات النظافة بالتنسيق مع  كافة رؤساء المراكز  ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلاً عن  إستمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجََمالي لائق.

البحيرة 100 مليون شجرة أعمال التشجير المبادرة الرئاسية الطرق والشوارع المسطحات الخضراء تغيرات المناخية

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