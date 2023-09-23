البحيرة.. رفع عدد من حالات إشغال الطريق بمركز ومدينة كوم حمادة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع عدد من من حالات إشغال الطريق، تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، وذلك في نطاق الشوارع والميادين والأسواق، كما تم التأكيد على أصحاب المحلات بعدم التعدي على حرم الطريق.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع، واستمرار تشكيل الحملات؛ لإزالة كل الإشغالات على مدار اليوم، ورصد أي مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام؛ احتراما لحق المواطنين في الاستخدام الآمن للطريق، وتجنب الحوادث المرورية التي تتسبب فيها الإشغالات وافتراش الرصيف من قبل الباعة الجائلين، وكذا حفاظا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وحفاظاً على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام؛ لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.