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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

مراجعة المعديات النهرية
مراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرى كفر الشيخ مخلوف ونكلا العنب وشبرا النونة وصفط الحرية.

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كما قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة ورشيد وشبراخيت بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

البحيرة المعديات النهرية الوحده المحلية بنطاق المحافظة حملات مستمرة مراجعة المعديات النهرية

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