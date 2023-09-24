تموين البحيرة تضبط 5316 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط :

بمركزى إيتاى البارود و كوم حمادة تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و مخبزين تصرفا فى 35 شيكارة دقيق بلدى بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لعدم وجود ميزان بمقر المخبز وقت المرور كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبحملة مماثلة بمركز ادكو تم ضبط بدال تموينى تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 3666 جنيه بدون وجه حق وآخر لغلقة المحل فى مواعيد العمل الرسميه و 4 محلات بقاله تموينيه لعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمحل.

وبمركز أبوحمص تم ضبط 5316 عبوة مبيدات زراعية منتهيه الصلاحيه بأحد المخازن قبل طرحها بالاسواق .

وفى مركز كفر الدوار تم ضبط طن علف مجهول المصدر ومحل لببيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.