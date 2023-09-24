تقديم خدمات طبية لـ 450 مواطنا خلال قافلتين بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر ومؤسسة راعي مصر وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة بتنظيم قافلة (سكانية - طبية) بقرية منشأة عامر تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 335 حالة بمختلف التخصصات وعمل 250 نظارة طبية.



يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وتم تقديم خدمات بيطرية حيث تم علاج 400 أغنام ورش 250 رأس ماشية بالإضافة إلى توزيع 60 اسطوانه غاز بسعر المستودع على أهالى القرية.

وفي قطاع الثقافة تم عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بقرية الأبعادية بدمنهور تم خلالها الكشف على ( 36 اعتلال كلوى - 11 تنظيم أسرة - 18 أورام سرطانية - 50 تحاليل)

كما تم تجريع 100 أغنام ضد الطفيليات الداخلية و رش 150 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

وتم توزيع 40 اسطوانه غاز على اهالى القرية بسعر المستودع.