الكشف على 1286 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم الفرج بأبوالمطامير على مدار يومين ، تم خلالها الكشف على 1286مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 364 - عيادتي الأطفال 410 - الجراحة 147 - النساء 93 - تنظيم الأسرة 39- العظام 197- الأسنان 54 ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.