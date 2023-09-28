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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح قسم جراحة العمليات بالبحيرة في إصلاح تشوة بالقدم لطفل

صحة البحيرة
صحة البحيرة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العمليات بمستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص فى إجراء إصلاح لتشوة بالقدم لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة عن طريق اصلاح مفاصل وأوتار القدم و الكاحل.

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وتمت الجراحة تحت اشراف الدكتور محمد غزلان مدير المستشفى من خلال فريق عمل مكون من محمود عبد الهادي رئيس قسم العمليات  ، محمود نصر أخصائي جراحه العظام محمد غنيم أخصائي جراحة العظام ، أحمد عادل الزلباني استشاري التخدير وفريق تمريض العمليات .

 وقد أشاد هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود الفريق الطبي المشارك فى سرعة إجراء العملية لهذا الطفل ، كما أشار أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تم تنفيذها بالمستشفى بنجاح.

معرباً عن خالص شكره وتقديره لمدير المستشفى،  و أحمد الجميل مدير عام العلاجي ، سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات ، وللفريق الطبي والإداري المعاون له وذلك تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية ذات جودة تليق بالمواطن المصري.


يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة من أجل تقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيرة.

البحيرة أخصائى جراحة العظام الأطفال التخصصى بمستشفى الأطفال التخصصي ذوى الاحتياجات الخاص قسم العمليات وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وزارة الصحة بالبحيرة

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