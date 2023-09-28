ندوات ثقافية ودينية وعرض مبهر لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بالبحيرة

عقد بقاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان "ذكرى ميلاد خير الأنام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حاضر فيها منصور أبو العدب رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العلمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة .

كما تضمن البرنامج ندوة بعنوان الفن والمجتمع بين التأثير والتأثر حاضر فيها الكاتب الصحفى محمود دوير، وأدار اللقاء هانى قدرى .

وكذا ندوة بعنوان قضايا المرأة فى الوجدان العربى حاضر فيها عمرو الشيخ وأدار اللقاء محمد أبو على وأمسية ( في حب السيد إمام ) بحضور أسرة الأديب والمترجم السيد إمام ونخبة من الأدباء والمثقفين والكتاب

بالإضافة للقاء بعنوان عالم موازي مع الكابتن عمرو السوهاجى كابتن منتخب مصر للسباحة الباراليمبية.



كما تضمنت فعاليات اليوم الثانى مجموعة من الأنشطة التفاعلية و الفنية والأشغال اليدوية والفقرات الترفيهية للأطفال على مدار اليوم

وفى ختام اليوم تم تقديم عرض فني لفرقه الانفوشي للفنون الشعبية حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من التبلوهات الفنية المميزة منها الحجاله والحصان والتنورة والفلاحين واسكندرية