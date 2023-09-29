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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: شعارنا كان النصر أو الشهادة

عز الدين أبو طالب
عز الدين أبو طالب

أكد الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، إن شعار القوات المسلحة في المعارك أيام حرب اكتوبر هو النصر أو الشهادة.

 

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وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  قائد الكتيبة التي كان يخدم بها بالقوات المسلحة العقيد عاطف منسي كان يقول إن نقطة العرق في السلم توفر الدم في الحرب، لذلك، فقد كان تدريب القوات المسلحة المصرية قبل خوض غمار حرب أكتوبر صعبا وشاقا للغاية".

 

وأضاف "أبو طالب"،: "كنا نصعد الجبل أكثر من مرة، وكان ذلك في جبال القطامية، كان يطلب منا أن نتعب كثيرا في التدريب في فترة السلم حتى نرتاح في فترة الحرب".

 

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "في فترة الإجازات، كان الناس يسألون عن استعداداتنا والموعد الذي سنحرر فيه سيناء، لكننا كنا نطمئنهم بأننا على استعداد، لم نكن نقول كل شيء بطبيعة الحال، وكنا نؤكد للناس أن وضع الجيش تغير عما كان عليه في حرب 1967م، و".

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