الرقيب أبو طالب يكشف دور أسير إسرائيلى فى معرفة مكان شهداء السرية الثالثة

كشف الرقيب أول عز الدين أبوطالب، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، تفاصيل دور أسير إسرائيلى فى معرفة مكان شهداء السرية الثالثة أيام الحرب.

وقال عز الدين أبو طالب في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامجه “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" لم نترك شهيد مدفون بعيدا عنا أيام الحرب".

وأضاف :" شهداء السرية الثالثة بعد وقف إطلاق النار، كان في منهم عساكر تم أسرهم، خدنا عربيات وخلنا أسير إسرائيلي يدلنا عن أماكن دفن شهداء السرية، واللي كان عددهم 72 شهيدا، وكانوا في خندق واحد، ودفناهم في مقابر الجيش الثاني، وكان على رأسهم النقيب عبدالرؤؤف حلمي قائد السرية".

وتابع: "أهل النقيب عبدالرؤؤف حلمي أصروا على دفنه بمقابر الأسرة، في محافظة البحيرة".