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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط مساء أمس الخميس نحو 1% عند التسوية بفعل عمليات بيع ‏لجني الأرباح بعد أن قفزت الأسعار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وساورت ‏البعض مخاوف إزاء التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على حجم الطلب على ‏النفط.‏

وفي اليوم قبل الأخير من كونه أقرب شهر استحقاق، هبطت العقود الآجلة لخام ‏برنت تسليم نوفمبر 1.17 دولار، أو 1.2%، إلى 95.38 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وتنتهي تعاقدات نوفمبر اليوم الجمعة.‏

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النفط يقفز 3% وسط مخاوف الطلب بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول 1.3% إلى 93.10 ‏دولار للبرميل.‏ وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.97 دولار، أو ‏‏2.1%، إلى 91.71 دولار للبرميل.‏

وفي وقت سابق تسبب شح الإمدادات والمخزونات في رفع العقود الآجلة لخام ‏برنت لأقرب شهر استحقاق إلى 97.69 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ‏نوفمبر 2022. بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 95.03 دولار ‏للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.‏

ويساور بعض المتعاملين القلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤجج التضخم، ما ‏سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى على مواصلة رفع أسعار ‏الفائدة.‏

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