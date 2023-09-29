تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط مساء أمس الخميس نحو 1% عند التسوية بفعل عمليات بيع ‏لجني الأرباح بعد أن قفزت الأسعار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وساورت ‏البعض مخاوف إزاء التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على حجم الطلب على ‏النفط.‏

وفي اليوم قبل الأخير من كونه أقرب شهر استحقاق، هبطت العقود الآجلة لخام ‏برنت تسليم نوفمبر 1.17 دولار، أو 1.2%، إلى 95.38 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وتنتهي تعاقدات نوفمبر اليوم الجمعة.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول 1.3% إلى 93.10 ‏دولار للبرميل.‏ وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.97 دولار، أو ‏‏2.1%، إلى 91.71 دولار للبرميل.‏

وفي وقت سابق تسبب شح الإمدادات والمخزونات في رفع العقود الآجلة لخام ‏برنت لأقرب شهر استحقاق إلى 97.69 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ‏نوفمبر 2022. بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 95.03 دولار ‏للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.‏

ويساور بعض المتعاملين القلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤجج التضخم، ما ‏سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى على مواصلة رفع أسعار ‏الفائدة.‏