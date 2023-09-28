النفط يقفز 3% وسط مخاوف الطلب بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

قفزت أسعار النفط 3% الأربعاء إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 ‏بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف من شح الإمدادات ‏العالمية.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.59 دولار بما يعادل 2.8%، إلى 96.55 ‏دولار للبرميل عند التسوية. وتخطت حاجز 97 دولارا خلال الجلسة.‏



وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.29 دولار، أو ‏‏3.6%، إلى 93.68 دولار. وتجاوز أعلى مستوى في الجلسة 94 دولارا.‏



وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع ‏الماضي بنحو 2.2 مليون برميل إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل ‏كبير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 320 ألف ‏برميل تقريبا.‏



وانخفضت مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية ‏أوكلاهوما 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو ‏أدنى مستوى منذ يوليو 2022.‏



وتقترب المخزونات في كاشينغ من مستويات منخفضة قياسية بسبب الطلب القوي ‏على التكرير والتصدير مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وما ‏إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.‏