عائدات كبيرة.. تخفيضات الإنتاج للسعودية وروسيا تقفز ببرميل النفط لـ100 دولار

حصلت المملكة العربية السعودية وروسيا على مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ضخ كميات أقل من البراميل، بعد أن أدت تخفيضات الإنتاج إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

ووفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تساعد التدفقات السعودية، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تمويل المشاريع المحلية ومواصلة حملة النفوذ الخارجي التي يقودها الاستثمار. وتضمن الأموال الإضافية أيضًا أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مواصلة حربه في أوكرانيا.

من المرجح أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية هذا الربع بنحو 30 مليون دولار يوميًا مقارنة بالفترة من أبريل إلى يونيو، أو بزيادة قدرها حوالي 5.7٪، حسبما يظهر التحليل الذي أجرته شركةانيرجي اسبيكتس. وتظهر البيانات أن عائدات النفط الروسية من المرجح أن ترتفع بنحو 2.8 مليار دولار.

يقول بعض مراقبي السوق إن هذه النجاحات قد تدفع المنظمة إلى النظر في فرض المزيد من القيود على الإمدادات العالمية. وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في ترافيجورا: يمكننا القول إن هناك المزيد في المستقبل.

وفي أكتوبر الماضي، قال الأعضاء إنهم سيخفضون الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء. وفي مايو، قدمت مجموعة أصغر بقيادة السعودية خفضًا ثانيًا يزيد عن مليون برميل يوميًا. وأضافت المملكة خفضًا آخر بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو. وبعد ذلك، قالت السعودية وروسيا في الخامس من سبتمبر إنهما تخططان لتمديد تخفيضاتهما حتى نهاية العام.

ارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 25% خلال هذا الربع، وتم تداوله عند مستوى مرتفع يصل إلى 95 دولارًا للبرميل في الأيام الأخيرة، على الرغم من تراجعه بشكل متواضع مؤخرًا. وأغلق العقد الأكثر تداولًا عند 94.36 دولارًا يوم الأربعاء.

يتوقع المتنبئون في أوبك+ عجزًا عالميًا قدره 3.3 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع، ويتوقع العديد من محللي النفط الآن أن يتجاوز خام برنت القياسي 100 دولار للبرميل قريبًا.

وأفادت وول ستريت جورنال، أن تكاليف الإنتاج منخفضة في السعودية وروسيا، حيث بلغ متوسطها 9.30 دولارًا و12.80 دولارًا للبرميل على التوالي في العام الماضي، وفقًا لتقديرات شركة ريستاد إنرجي. وتعني هذه التكاليف المنخفضة أن معظم عائدات صادرات النفط يمكن تحويلها إلى أرباح.

قدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام أن سعر التعادل للنفط في الرياض لتحقيق التوازن في ميزانيتها يبلغ حوالي 81 دولارًا للبرميل. ويقول المحللون إنه إذا استمرت المملكة العربية السعودية في النضال من أجل جذب الاستثمار الأجنبي إلى مشاريع مثل نيوم، فقد يرتفع سعر التعادل إلى ما يقرب من 100 دولار.

جرى تداول نوع النفط الأكثر شعبية في روسيا، والمعروف باسم الأورال، بأكثر من 75 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة. وهذا أعلى من متوسط الربع الثاني البالغ 56 دولاراً الذي أعلنه البنك المركزي الروسي، ويتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة الدول السبع المتقدمة للحد من إيرادات النفط الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، حظر الكرملين صادرات الديزل والبنزين، مما زاد من القيود على إمدادات الطاقة العالمية. وقفزت أسعار الديزل العالمية بسبب المخاوف بشأن ندرة الكميات في سوق شحيحة بالفعل.