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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد قطعها بالخطأ.. تعرف على شجرة روبن هود الأشهر في العالم

شجرة روبن هود
شجرة روبن هود

تعرضت إحدى الأشجار الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، المعروفة باسم شجرة روبن هود، للقطع عمدًا في منطقة نورثمبرلاند. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا فيما يتعلق بارتكاب هذه الجريمة. تعتبر الشجرة معلمًا ذا شهرة عالمية وقد أثارت فقدانها صدمة وحزنًا كبيرًا في المجتمع المحلي وخارجه.

قطع شجرة روبن هود

تم قطع شجرة روبن هود، التي تقع بجانب جدار هادريان في نورثمبرلاند، بطريقة متعمدة وفقًا لمسؤولي هيئة منتزه نورثمبرلاند الوطني. أكدت شرطة نورثمبريا أن المراهق تم احتجازه بتهمة القيام بأضرار جنائية وأنه يساعد في التحقيق.

كانت الشجرة معلمًا تاريخيًا هامًا يجتذب زوارًا من جميع أنحاء العالم. واعتبر فقدانها صدمة كبيرة للمجتمع، حيث أبدى الناس حزنهم وغضبهم تجاه هذا العمل العدواني.

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وتعهد المتحدث باسم الشرطة بالبقاء على عقل متفتح وأكد أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة. وناشد الجمهور تقديم أي معلومات تساعد في إلقاء القبض على المشتبه به وكشف ملابسات الحادث. أكد أن أي معلومات، حتى تلك التي قد تبدو غير مهمة، يمكن أن تكون حاسمة في التحقيق.

تقع بالقرب من هيكسهام وظهرت في فيلم عام 1991 روبن هود: أمير اللصوص، بطولة كيفن كوستنر، وفي عام 2016، حصلت على لقب شجرة العام في مسابقة نظمتها Woodland Trust.

أدى قطع الشجرة إلى إعراب الكثيرون عن أسفهم لفقدان شعار الشمال الشرقي، وقال المصور إيان سبروت إنه تفاجئ من قطعها بهذا الشكل.

وفي الوقت نفسه، قالت مؤسسة National Trust إنها "شعرت بالصدمة والحزن" لفقدان شجرة الجميز، التي أعلنت أنها "سمة مهمة ومبدعة في المشهد الطبيعي منذ ما يقرب من 200 عام".

شجرة شجرة روبن هود قطع شجرة روبن هود

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