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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية مجانية للكشف على الثروة الحيوانية بقرى الحسنة في سيناء

قافلة بيطرية للكشف
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسيناء

يستعد مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، لاستقبال قافلة بيطرية مجانية شاملة تابعة لمعهد بحوث التناسليات بمركز البحوث الزراعية،  بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بشمال سيناء والإدارة البيطرية بالحسنة  وسوف تتواجد القافلة في عدد من القرى التابعة منها  (بغداد ، الجفجافة، المنبطح).

 

في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين من صغار المرابين والمزارعين بالقري الأكثر احتياجا.

 

الخدمات البيطرية:

 

حيث  تقدم القافلة القادمة كافة الخدمات البيطرية  للمواطنين بمركز ومدينة الحسنه بالمجان ،  وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة للمواشي والحيوانات وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات  بالمجان.

 بالإضافة إلى تحصين الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية .،  الى جانب تقديم الارشادات التوعوية اللازمة للساده المرابين في مجال الصحة الحيوانية. 

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محافظ شمال سيناء يتفقد طريق الفاتح بالعريش

 

الحسنة قافلة بيطرية الثروة قرى

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