عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

ظهر عقار جديد يساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم، وقد أظهر نتائج واعدة في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وهو ما يعطي أمل جديد في الشفاء للعديد من المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

عقار جديد فعال في علاج مرضى إرتفاع ضغط الدم

ويعاني حوالي 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30-79 عاما في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، إلا أن 21% منهم فقط من يتلقون علاج ارتفاع ضغط الدم، وبالرغم من ذلك لا يستجيبون للعلاج.

وأكد الدكتور لوك لافين، أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب في مستشفى كليفلاند كلينك، أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط المعروف باسم ارتفاع ضغط الدم المقاوم، هو احد المشاكل الصحية التي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلبية الوعائية، والوفاه

وأشار الدكتور لافين، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يوصف بأنه مقاوم في حال بقاء ضغط الدم عند مستويات مرتفعة وغير آمنة، وذلك على الرغم من استخدام أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلب ميل” البريطانية.

عقار جديد فعال في علاج مرضى إرتفاع ضغط الدم

واكد الدكتور لافين، أن عقار لوروندروستات يعد الدواء الجديد المحتمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم؛ حيث يساهم في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم".

وكشفت النتائج، بأن فعالية عقار لوروندروستات في المرحلة الثانية ملموسة في خفض ضغط الدم المرضى المرتفع بصورة آمنة، مما يجعله مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة، ومرضى ضغط الدم المقاوم.