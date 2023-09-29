عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

عقار جديد فعال في
عقار جديد فعال في علاج  مرضى إرتفاع ضغط الدم  

ظهر عقار جديد يساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم، وقد أظهر نتائج واعدة في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وهو ما يعطي أمل جديد في الشفاء للعديد من المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

 

عقار جديد فعال في علاج مرضى إرتفاع ضغط الدم

 

ويعاني حوالي 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30-79 عاما في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، إلا أن 21% منهم فقط من يتلقون علاج ارتفاع ضغط الدم، وبالرغم من ذلك لا يستجيبون للعلاج.

 

احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

 

وأكد الدكتور لوك لافين، أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب في مستشفى كليفلاند كلينك، أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط المعروف باسم ارتفاع ضغط الدم المقاوم، هو احد المشاكل الصحية التي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلبية الوعائية، والوفاه

 

وأشار الدكتور لافين، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يوصف بأنه مقاوم في حال بقاء ضغط الدم عند مستويات مرتفعة وغير آمنة، وذلك على الرغم من استخدام أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلب ميل” البريطانية.

 

عقار جديد فعال في علاج  مرضى إرتفاع ضغط الدم

 

واكد الدكتور لافين، أن عقار لوروندروستات يعد الدواء الجديد المحتمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم؛ حيث يساهم في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم".

 

وكشفت النتائج، بأن فعالية عقار لوروندروستات في المرحلة الثانية ملموسة في خفض ضغط الدم المرضى المرتفع بصورة آمنة، مما يجعله مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة، ومرضى ضغط الدم المقاوم.

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم مرضى ارتفاع ضغط الدم علاج ارتفاع ضغط الدم عقار جديد ارتفاع ضغط الدم المقاوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

موضوعات متعلقة

احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

تتخطى 60 ألف جنيه.. سعر حقيية نسرين طافش يثير الجدل

قبل ما تفتحها.. خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

ترشيحاتنا

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

قرار جديد من بوتين بشأن دخول الأوكرانيين إلى روسيا

هتبدأ بكرة .. 80 صورة ترصد جاهزية المدارس لاستقبال السنة الجديدة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

حقول غاز في الدلتا.. شركات أجنبية تزف بشرة خير للمصريين

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

فيديو

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ