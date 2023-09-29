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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

نصائح فعالة للحد
نصائح فعالة للحد من إرتفاع ضغط الدم

لا يشعر مرضى ارتفاع ضغط الدم بأية أعراض، لذلك من المهم قياس ضغط الدم بصورة دورية. كما يجب على المرضى الحرص على تناولها جرعات الادوية في والأوقات المحددة.

 

نصائح فعالة للحد من إرتفاع ضغط الدم

 

وفي حال استمرار ارتفاع ضغط الدم، يجب الذهاب ألى الطبيب على الفور لمراجعة الادوية، وإعطاء المريض ادوية مناسبة لحالته الصحية، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك الطبي.

 

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وبالنسبة لمرضى الضغط فيجب ان يظل ضغط الدم تحت معدل 80/130، وبجانب تناول الأدوية، فيجب تغيير أسلوب الحياة واتباع بعض النصائح كي تساعدك في خفض مستويات ضغط الدم، ومن أبرزها ما يلي:

 

نصائح فعالة للحد من إرتفاع ضغط الدم

 

_ اتباع نظام غذائي صحي يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك، وزيت الزيتون، وتناول اللحوم الخالية من الدهون، .

_ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

_ الإقلاع عن التدخين .

_ تقليل كميات الملح والدهون المتحولة والمشبعة.

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