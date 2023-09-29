قومى المرأة بأسوان ينفذ البرنامج التدريبي للتثقيف المالى في قرى حياة كريمة

إستكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، قام فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنفيذ البرنامج التدريبى " للتثقيف المالى " فى مرحلته الجديدة على مدار 5 أيام .

حياة كريمة

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدف البرنامج التدريبى رفع الوعى لدى العديد من السيدات من خلال التعريف بالكثير من الموضوعات المتعلقة بكيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها .

وقالت هدى مصطفى إنه تم أيضاً التعريف بكيفية إختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالى لدى السيدات ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية إحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته بما يحقق أهداف المشروع ، والمتمثلة فى تطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

وواصلت الأجهزة المعنية بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة ، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية لتلافى كافة الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة .

جهود

ونجحت أعمال الحملة التى قادها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وبمشاركة ومتابعة من العاملين والفنيين والمشرفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى ، ونواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمد حسين ، ومحمد ممدوح ، فضلاً عن رؤساء الأحياء بواقع 30 موظف وعامل ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 12 سيارة ومعدة .

وتم رفع أكثر من 10 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات بالكامل ، وصولاً إلى منطقة الكرور ، وخلف الصالة المغطاة وحتى عمارات حى اللوتس بالإسكان المميز ، وإمتداد العقاد ، وخلف نيابة المرور ، وبجوار المدرسة اليابانية ، بالإضافة إلى شارع المسلة والغازات ، وقد لاقت أعمال الحملة التي أمتدت للساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية .