عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث سُبل التعاون بين جامعتي قناة السويس وأفريقيا الأهلية للتعليم العالي ببنغازي

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  وفدا ليبيا رفيع المستوى من جامعة أفريقيا الأهلية للتعليم الجامعي والعالي بمدينة بنغازي الليبية.

عمل الإسماعيلية تقوم بجولة بشركات الاستثمار للاطمئنان على تطبيق أحكام القانون

ضم الوفد كل من الدكتور ناصر محمد ميلاد الربيقي، والدكتور محمد عبد القادر عمر، والدكتور سليمان صالح سليمان ، والمستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة إسماعيل الهادي إعبيد.

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين وتحقيق التكامل البحثي؛ بما يثري النشاط العلمي ويعود بالصالح العام على الطلاب.

وفي بداية اللقاء - رحب  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة بوفد جامعة إفريقيا الليبية، متمنياً أن تكون هذه المبادرة للقاء بين الجانبين، بداية لتعاون مثمر، وأن يحقق هذا التعاون نتائج إيجابية،  ويُدشن ذلك بتوقيع برتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعتين - على المستويين الجامعي والعالي.

ومن جانبه - أعلن وفد جامعة أفريقيا الأهلية عن رغبته في إبرام بروتوكول للتنسيق العلمي والتعاون الأكاديمي مع جامعة قناة السويس، من خلال تبادل الزيارات والأساتذة والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وأوجه التكامل الأكاديمي بين الجامعات.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول أنه سيتم التركيز على بعض التخصصات العلمية في الدراسات العليا، ومنها إدارة الأعمال ، المحاسبة ، العلوم السياسية، لافتاً إلى أن الجامعة حريصة على  متابعة أحوال الطلاب الليبيين الدارسين بها فى مرحلة الدراسات العليا، ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مُرحباً بزيادة التعاون من خلال تبادل الخبرات والتوأمة بين الجانبين .

وخلال اللقاء - أشار الجانب الليبي إلى 
السبق والتميز الأكاديمي والسمعة العلمية المتميزة لجامعة قناة السويس بين الجامعات المصرية والعربية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن  خريجي جامعة افريقيا أثبتوا  جدارتهم ونيلهم أعلى الشهادات على مستوى الماجستير والدكتوراه.

جدير بالذكر أن جامعة إفريقيا هي أول جامعة معتمدة في ليبيا، وتتميز بسمعة مرموقة منذ تأسيسها في جميع التخصصات المعتمدة فيها وهي القانون ، إدارة الأعمال ، المحاسبة ، العلوم السياسية،  الهندسة ، الصيدلة ، التخدير ، الأشعة ، اللغات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

حجازي متقال: أبي عشق والدتي وميزها عن زوجاته الـ 9

بعد أزمة تدريس سيرة سميحة أيوب|قصة اكتشاف خطأ بمنهج 6 ابتدائي الجديد

خطيب المسجد الحرام: قيمنا الإسلامية انتشلت الإنسانية جمعاء من جهلها وشرورها

تفاصيل أزمة محمود علاء مع أوسوريو ومدحت عبد الهادي في تدريب الزمالك

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

كريستو أساسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ