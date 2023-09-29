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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تستعد لإطلاق هاتف متوسط المدى بمعالج كوالكوم و16 جيجابايت رام

Vivo Y200
Vivo Y200

بدأت شركة "فيفو" Vivo الصينية في بيع هاتفها الذكي T2 Pro في الهند الذي يتميز بشاشة AMOLED منحنية الحواف مع معالج Dimensity 7200 ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina يبدو أن العلامة التجارية تخطط لإطلاق هاتف ذكي آخر قريبًا باسم Vivo Y200 من الفئة المتوسطة المدى التي تناسب الطبقة المتوسطة، ظهرت مواصفات وتصميم الجهاز القادم مؤخرًا عبر مواد مسربة.

Vivo Y200

التسريبات تؤكد جميع المواصفات الرئيسية للهاتف  Vivo Y200  المنتظر، وفقًا للتقرير، سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED Ultra Vision مقاس 6.67 بوصة، بجودة FHD + مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة خاصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز والتحكم الدقيق في الألوان مع 38 مستوى لدرجة حرارة اللون.

Vivo Y200

سيحتوي أيضًا على لوحة خلفية زجاجية ثنائية الأبعاد للحصول على مظهر أنيق وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة لمزيد من عوامل الأمان والحماية

فيما يخص التصوير الفوتوغرافي، سيأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل معززة بتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، بينما ستحتوي الكاميرا الأمامية السيلفي على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

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من المقرر أن يوفر الهاتف الذكي Vivo Y200 القادم العديد من الميزات والمواصفات الجديرة بالإعجاب، حيث سيتم تشغيله بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 4 Gen 1 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 13، التي تعتمد في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13.

Vivo Y200

يحتوي هاتف "فيفو  واي 200" على ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ 16 جيجابايت رام، تشتمل على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المدمجة و8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية الموسعة. إلى جانب مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يأتي Vivo Y200 مزودًا بخلية بطارية مدمجة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات لزيادة الطاقة بسرعة. سيكون الجهاز ذو مظهر نحيف، ويبلغ سمكه 7.69 ملم بوزن إجمالي 190 جرامًا فقط. حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول السعر

فيفو vivo Dimensity كوالكوم أندرويد

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