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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم

Galaxy S24
Galaxy S24

لا تزال سلسلة هواتف سامسونج  طراز Galaxy S24 بعيدة عن موعد الإطلاق الرسمي، المقرر في فبراير من العام القادم، ومع ذلك بدأت التسريبات حول التشكيلة في الظهور.

وفي تسريب جديد، أصدر الخبير التقني Steve Hemmerstoffer المعروف أيضًا باسم "OnLeaks" وSmartPrix صورًا جديدة عن السلسلة المنتظرة مع فيديو بزاوية 360 درجة لجهاز Samsung Galaxy S24 الإصدار القياسي والأساسي مما يمنحنا نظرة جيدة على ما يمكن توقعه من الهاتف الرئيسي القادم.

تُظهر العروض هاتفًا يشبه من حيث التصميم  Galaxy S23، مع نفس فتحات الكاميرا الخلفية واللوحة المسطحة مع فتحة مركزية مثقوبة. ومع ذلك، سيكون  لـ S24 حواف مسطحة ومصقولة تمامًا، على عكس الحواف الدائرية قليلاً في S23. التغييرات طفيفة، لكنها يمكن أن تحدث فرقًا ملحوظًا في اليد.

Galaxy S24

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف الفيديو أيضًا عن خيار اللون الأزرق الفاتح لجهاز Galaxy S24 وشريط هوائي UWB (النطاق الترددي فائق العرض) أسفل زر الطاقة. UWB موجود بالفعل في هاتفي Galaxy S23+ وS23 Ultra، ولكن هذه هي المرة الأولى التي سيكون فيها متاحًا على طراز Galaxy الرئيسي الأساسي. لذا، فإن إدراجه في Galaxy S24 سيكون بمثابة ترقية مرحب بها من قبل عشاق سامسونج

ووفقًا للمصادر المطلعة، ستكون قياسات هاتف سامسونج القادم في نسخته الأساسية 147 × 70.5 × 7.6 ملم، مما يجعله أطول قليلاً وأضيق من هاتف Galaxy S23، بينما درجة السمك تبقى كما هي بالفعل.

وتشمل الميزات الأخرى التي تم الكشف في galaxy S24 وجود منفذ USB من النوع C وفتحة بطاقة SIM وميكروفون ومكبر صوت في الأسفل.

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى بحسب التسريبات من المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف بمعالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400، وسيكون نوع الشريحة المستخدمة حسب السوق المطروح فيه، على سبيل المقال الولايات المتحدة ستكون هواتفها مع معالجات كوالكوم، بينما في إصدارات الشرق الأوسط ستكون بمعالجات Exynos

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وسيأتي هاتف  سامسونج  جالاكسي إس 24 مع شاشة LTPO OLED مع سطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث 120 هرتز مع كاميرا سيلفي في الشاشة بدقة 12 ميجابكسل.

وفي اللوحة الخلفية سيكون مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. قد تتضمن خيارات الذاكرة ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت/512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق عائلة سامسونج Galaxy S24 في يناير أو فبراير من العام 2024، وعلى الأرجح سيكون هناك المزيد من التسريبات خلال الفترة المقبلة.

موبايل سامسونج GALAXY S24

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