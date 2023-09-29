بتبيع ببلاش.. سامسونج تخفض أسعار هواتف Galaxy M وGalaxy F

قررت شركة سامسونج تخفيض أسعار بعض سلسلة هواتفها الذكية متوسطة المدى من سلسلتي Galaxy M وGalaxy F في الهند، الأجهزة التي تشهد تحديث الأسعار هي Galaxy F13 وGalaxy F04 وGalaxy M13 وGalaxy M04، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

أسعار هواتف سامسونج Galaxy F13 وGalaxy M13 وGalaxy M04 الجديدة

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد Galaxy M04 وGalaxy F04 هما هاتفان من الفئة المنخفضة، في حين أن Galaxy M13 وGalaxy F13 هما زوجان من الهواتف الذكية متوسطة المدى.

كانت سامسونج قد أطلقت هاتفي Galaxy M04 وGalaxy F04، في الهند مقابل سعر يبدأ من 8499 روبية هندية و7499 روبية هندية على التوالي (أي ما يقرب من 3160 جنيه مصري)، والآن، خفضت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة تلك الهواتف إلى 6499 روبية هندية (أي ما يقرب من 2418 جنيه مصري)، لكلا الجهازين.

ومن ناحية أخرى، خفضت شركة سامسونج سعر هاتفي Galaxy M13 وGalaxy F13، إلى 9199 روبية هندية (أي ما يقرب من 3422 جنيه مصري)، تأتي هذه الصفقة قبيل موسم الأعياد في الهند، وعلى غرار الجهازين الآخرين، يمكن العثور على الأسعار الجديدة لجهاز Galaxy M13 و Galaxy F13 على المواقع الالكترونية في الهند.

هاتف سامسونج Galaxy M04

ومن بين المواصفات الرئيسية للهواتف الذكية الأربعة، فإن هاتف سامسونج Galaxy M13 يأتي مدعوما ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F13 على بطارية مماثلة ولكن مع شاشة عالية الدقة Full HD، وفي الوقت نفسه، يأتي هاتفي Galaxy M04 وGalaxy F04 مزودين بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت.