رئيس جامعة بنها يهنئ وزيريّ التعليم العالي والتربية بالعام الدراسي الجديد

أرسل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ببرقية تهنئة للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وجاء في نص البرقية "يسعدني وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وكل عام وأنتم بخير".



كما تقدم " الجيزاوى " أيضا بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء، ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب ، وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد ، متمنيا للجميع عام موفق.