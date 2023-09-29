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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بنها يهنئ وزيريّ التعليم العالي والتربية بالعام الدراسي الجديد

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أرسل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ببرقية تهنئة للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.

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وجاء في نص البرقية "يسعدني وأسرة جامعة بنها أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وكل عام وأنتم بخير".


كما تقدم " الجيزاوى " أيضا بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء، ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب ، وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد ، متمنيا للجميع عام موفق.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها وزير التعليم العالي البحث العلمي التهنئة القلبية

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