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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

قدم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، وأعضاء مجلس الأمناء ، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة ، خالص التهنئة لأسرة جامعة بنها الأهلية ، وأعضاء هيئة التدريس ، والجهاز الإداري ، والطلاب ، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، متمنيًا للجميع عام أكاديمي مميز وسعيد.

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وكانت جامعة بنها الأهلية قد استقبلت وفدًا رفيع المستوى يضم 20 عضوًا يمثلون 10 جامعات بريطانية و5 هيئات وأكاديميات وشركات بريطانية وذلك في إطار حرص الجامعة على بناء شراكات مع كبرى الجامعات العالمية وذلك في إطار زيارة البعثة لمصر لبحث أوجه التعاون المصري البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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