بالأغاني الوطنية والأعلام.. توافد مؤيدي الرئيس السيسي على مكاتب الشهر العقاري بالقليوبية|صور

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالقليوبية،إقبالا شديدا من المواطنين لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين أعلام مصر وسط الزغاريد والأغاني الوطنية.

وشهد محيط مكاتب الشهر العقاري في مدينة بنها حمل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفوف والأعلام معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي وسط فرحة عارمة من المشاركين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية ، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة القليوبية وجاءت علي النحو التالي:

- قها: بجوار مدرسة قها الإعدادية.

- العبور: عمارة 7 بمشروع الإسكان الحر بمنطقة إسكان المستقبل العبور.

- بنها: الغرفة التجارية بنها مبنى الغرفة التجارية بالقليوبية في بنها ميدان سعد زغلول.

- شبرا الخيمة: قسم ثان بهتيم المساكن شبرا الخيمة.

- القناطر الخيرية: شارع الأندلس التقسيم السياحي بمدينة القناطر الخيرية.

- الخانكة: بجوار المرور خلف السكة الحديد بمدينة الخانكة.

- الخصوص: بجوار قسم الخصوص خلف مسجد الفاروق عمر بن الخطاب.

3a86e9b1-0682-4ef4-a88e-0bd730a83a44

3d8daa25-100d-4092-a9b6-9ba94e8bcbb0

aff3b310-333b-4c07-9797-4f42fed6d01a