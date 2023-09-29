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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طفل سقط فى سلم الطابق الثالث بالقناطر الخيرية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أصيب طالب 10 سنوات بالقليوبية سقوطه من أعلى سلم منزله بالطابق الثالث في القناطر الخيرية بالقليوبية وتم نقله لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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تلقى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية إشارة من المستشفى بوصول طالب مصاب بكدمات بالقدمين واليدين وكسر بالجمجمة جراء سقوطه من علو.


وتم إخطار مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبينت إصابة أحمد ك أ 10 سنوات طالب بكدمات باليدين والقدمين وكسر بالجمجمة إثر سقوطه من سلم المنزل من الطابق الثالث.

القليوبية مستشفى النيل للتأمين الصحي القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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