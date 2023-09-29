حبس تشكيل عصابى لسرقة الحواجز الحديدية بالطرق العامة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أجزاء الحاجز الحديدي بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي الخاص بطريق ترعة الإسماعيلية، أمام شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد رصد مقاطع فيديو مصورة بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وأمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة أجزاء الحاجز الحديدي بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء إبراهيم خضر، ومحمود النجار ويوسف حمدي وكريم عباده، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين وبإرشادهم تم ضبط الأدوات المستخدمة في السرقة "صاروخ كهربائي".

كما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بحوزة أحد الأشخاص مالك مخزن خردة بدائرة القسم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.