مصرع شقيقين في حادث تصادم سيارة ببنها

شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد، بمنطقة جمجرة الجديدة بمركز شرطة بنها بالقليوبية حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع شقيقين، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز.



علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المرور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع "محمد إ ا ع"، مقيم عزبة المتيني ببنها، وشقيقه "مصطفي إ ا ع"، ومقيم منشية النور ببنها.



وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت الطبيب الشرعي لفحص الجثتين لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ورفع بصمات السياسية للسيارة الملاكي والدراجة النارية بالحادث.